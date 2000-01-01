Лобастова Матрёна Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Лобастов Яков Савинов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Богомолова Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Лобастов Яков Савинов
поч. Аноса Багаева (Зоричи)
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Лобастов Яков Савинов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Лобастов Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Лобастов Яков Савинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858