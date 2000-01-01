Лобастова Матрёна Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобастова Матрёна Кирилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Лобастов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Лобастов Яков Савинов

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Богомолова Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Лобастов Яков Савинов

поч. Аноса Багаева (Зоричи)
Рождение ребёнка
1829

Сын: Лобастов Миней Яковлевич

Отец ребёнка: Лобастов Яков Савинов

Рождение ребёнка
1843

Сын: Лобастов Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Лобастов Яков Савинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобастов Яков Савинов

Смерть
После 1858
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