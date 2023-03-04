Лобастов Яков Савинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Лобастова Матрёна Кирилова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Богомолова Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Лобастова Матрёна Кирилова
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Лобастова Матрёна Кирилова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Лобастов Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Лобастова Матрёна Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858