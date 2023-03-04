Лобастов Яков Савинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобастов Яков Савинов

Лобастов Яков Савинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Лобастов Савва Моисеевич

Мать: Лобастова Устина Никитина

Рождение ребёнка
1822

Сын: Лобастов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Лобастова Матрёна Кирилова

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Богомолова Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Лобастова Матрёна Кирилова

Аноса Багаева, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Лобастов Миней Яковлевич

Мать ребёнка: Лобастова Матрёна Кирилова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Лобастов Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Лобастова Матрёна Кирилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобастова Матрёна Кирилова

Место жительства
Неизвестно
Аноса Багаева, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858