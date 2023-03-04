Богомолов Аник Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марфа Аникина
Мать ребёнка: Богомолова Марфа Григориевна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Богомолова Марфа Григориевна
Рождение ребёнка
30.10.1831 ст.
Дочь: Матрена Аникина
Мать ребёнка: Богомолова Марфа Григориевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858