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Богомолов Аник Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Богомолов Иван Михайлович

Мать: Богомолова Екатерина Кондратьева

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марфа Аникина

Мать ребёнка: Богомолова Марфа Григориевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Богомолов Егор Аникин

Мать ребёнка: Богомолова Марфа Григориевна

Рождение ребёнка
30.10.1831 ст.

Дочь: Матрена Аникина

Мать ребёнка: Богомолова Марфа Григориевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Марфа Григориевна

Место жительства
Неизвестно
Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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