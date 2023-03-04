Богомолова Марфа Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова Марфа Григориевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марфа Аникина

Отец ребёнка: Богомолов Аник Иванович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Богомолов Егор Аникин

Отец ребёнка: Богомолов Аник Иванович

Рождение ребёнка
30.10.1831 ст.

Дочь: Матрена Аникина

Отец ребёнка: Богомолов Аник Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Аник Иванович

Смерть
После 1858
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