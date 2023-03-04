Богомолова Марфа Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марфа Аникина
Отец ребёнка: Богомолов Аник Иванович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Богомолов Аник Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1831 ст.
Дочь: Матрена Аникина
Отец ребёнка: Богомолов Аник Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858