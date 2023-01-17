Богомолов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Бракосочетание
26.01.1785 ст.
невеста из д. Онферовской
Рождение ребёнка
12.11.1789 ст.
Мать ребёнка: Богомолова Екатерина Кондратьева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Мелания Ивановна
Мать ребёнка: Богомолова Екатерина Кондратьева
Рождение ребёнка
1795
Сын: Богомолов Евдоким Иванович
Мать ребёнка: Богомолова Екатерина Кондратьева
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Богомолова Екатерина Кондратьева
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Богомолова Екатерина Кондратьева
Рождение ребёнка
21.09.1803 ст.
Сын: Богомолов Харитон Иванович
Мать ребёнка: Богомолова Екатерина Кондратьева
Место жительства
Неизвестно
Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1813