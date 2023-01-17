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Богомолов Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Богомолов Михаил Савинов

Мать: Богомолова Мелания Александрова

Бракосочетание
26.01.1785 ст.

Жена: Богомолова Екатерина Кондратьева

невеста из д. Онферовской
Рождение ребёнка
12.11.1789 ст.

Сын: Богомолов Иван Иванович

Мать ребёнка: Богомолова Екатерина Кондратьева

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Мелания Ивановна

Мать ребёнка: Богомолова Екатерина Кондратьева

Рождение ребёнка
1795

Сын: Богомолов Евдоким Иванович

Мать ребёнка: Богомолова Екатерина Кондратьева

Рождение ребёнка
1798

Сын: Богомолов Аник Иванович

Мать ребёнка: Богомолова Екатерина Кондратьева

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Богомолова Екатерина Кондратьева

Рождение ребёнка
21.09.1803 ст.

Сын: Богомолов Харитон Иванович

Мать ребёнка: Богомолова Екатерина Кондратьева

Место жительства
Неизвестно
Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1813
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