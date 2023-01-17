Богомолов Михаил Савинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смерти1800 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Богомолов Сава Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Богомолов Трофим Михайлович
Мать ребёнка: Богомолова Мелания Александрова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Богомолов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Богомолова Мелания Александрова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Богомолова Мелания Александрова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Богомолов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Богомолова Мелания Александрова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Богомолова Мелания Александрова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Богомолов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Богомолова Мелания Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1800 ст.