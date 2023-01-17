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Богомолов Михаил Савинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

1800 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Богомолов Сава Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Богомолов Трофим Михайлович

Мать ребёнка: Богомолова Мелания Александрова

Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Богомолов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Богомолова Мелания Александрова

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Богомолова Мелания Александрова

Рождение ребёнка
1758

Сын: Богомолов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Богомолова Мелания Александрова

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Богомолова Мелания Александрова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Богомолов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Богомолова Мелания Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Мелания Александрова

Место жительства
Неизвестно
Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1800 ст.
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