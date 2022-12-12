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Богомолов Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

05.02.1827 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Богомолов Михаил Савинов

Мать: Богомолова Мелания Александрова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Богомолов Тихон Николаевич

Мать ребёнка: Богомолова Ксения Тихонова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Богомолов Наум Николаевич

Мать ребёнка: Богомолова Наталья Иванова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Богомолов Филип Николаевич

Мать ребёнка: Богомолова Наталья Иванова

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Богомолова Наталья Иванова

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Гликерия Николаевна

Мать ребёнка: Богомолова Наталья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Ксения Тихонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Наталья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Параскева

Место жительства
Неизвестно
Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
05.02.1827 ст.
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