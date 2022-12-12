Богомолов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти05.02.1827 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Рождение ребёнка
1781
Сын: Богомолов Тихон Николаевич
Мать ребёнка: Богомолова Ксения Тихонова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Богомолов Наум Николаевич
Мать ребёнка: Богомолова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Богомолов Филип Николаевич
Мать ребёнка: Богомолова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Богомолова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Гликерия Николаевна
Мать ребёнка: Богомолова Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богомолова Параскева
Место жительства
Неизвестно
Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
05.02.1827 ст.