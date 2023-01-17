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Богомолов Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Богомолов Михаил Савинов

Мать: Богомолова Мелания Александрова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Богомолова Феодосия Иванова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Параскева Сергеевна

Мать ребёнка: Богомолова Феодосия Иванова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Параскева Сергеевна

Мать ребёнка: Богомолова Феодосия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Феодосия Иванова

Место жительства
Неизвестно
Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1812
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