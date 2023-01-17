Богомолов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Богомолова Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Параскева Сергеевна
Мать ребёнка: Богомолова Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Параскева Сергеевна
Мать ребёнка: Богомолова Феодосия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1812