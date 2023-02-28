Богомолова (Зобнина) Мелания Александрова
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Зобнин Алесандр Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Богомолов Трофим Михайлович
Отец ребёнка: Богомолов Михаил Савинов
Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1754
Сын: Богомолов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Богомолов Михаил Савинов
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Богомолов Михаил Савинов
Рождение ребёнка
1758
Сын: Богомолов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Богомолов Михаил Савинов
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Богомолов Михаил Савинов
Рождение ребёнка
1768
Сын: Богомолов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Богомолов Михаил Савинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1805