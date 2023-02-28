Богомолова (Зобнина) Мелания Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова (Зобнина) Мелания Александрова

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Место рождения

Давыдовы, Орловский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Зобнин Алесандр Тимофеевич

Мать: не указана

Давыдовы, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Богомолов Трофим Михайлович

Отец ребёнка: Богомолов Михаил Савинов

Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Богомолов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Богомолов Михаил Савинов

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Богомолов Михаил Савинов

Рождение ребёнка
1758

Сын: Богомолов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Богомолов Михаил Савинов

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Богомолов Михаил Савинов

Рождение ребёнка
1768

Сын: Богомолов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Богомолов Михаил Савинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Михаил Савинов

Смерть
После 1805
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