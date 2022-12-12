Богомолова (Коржавина) Екатерина Кондратьева
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Бракосочетание
26.01.1785 ст.
невеста из д. Онферовской
Рождение ребёнка
12.11.1789 ст.
Отец ребёнка: Богомолов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Богомолов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Богомолов Евдоким Иванович
Отец ребёнка: Богомолов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Богомолов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Богомолов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
21.09.1803 ст.
Сын: Богомолов Харитон Иванович
Отец ребёнка: Богомолов Иван Михайлович
Смерть
После 1834