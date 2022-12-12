Богомолова (Коржавина) Екатерина Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова (Коржавина) Екатерина Кондратьева

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Место рождения

Коржавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Коржавин Кондрат Пантелеев

Мать: Коржавина Мелания Гурьевна

Коржавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
26.01.1785 ст.

Муж: Богомолов Иван Михайлович

невеста из д. Онферовской
Рождение ребёнка
12.11.1789 ст.

Сын: Богомолов Иван Иванович

Отец ребёнка: Богомолов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Мелания Ивановна

Отец ребёнка: Богомолов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Богомолов Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Богомолов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Богомолов Аник Иванович

Отец ребёнка: Богомолов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Богомолов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
21.09.1803 ст.

Сын: Богомолов Харитон Иванович

Отец ребёнка: Богомолов Иван Михайлович

Смерть
После 1834
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