Коржавина (Целищева) Мелания Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Анисия Кондратьева
Отец ребёнка: Коржавин Кондрат Пантелеев
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Васса Кондратьева
Отец ребёнка: Коржавин Кондрат Пантелеев
Рождение ребёнка
1756
Сын: Коржавин Василий Кондратьевич
Отец ребёнка: Коржавин Кондрат Пантелеев
Рождение ребёнка
1760
Сын: Коржавин Гаврил Кондратьевич
Отец ребёнка: Коржавин Кондрат Пантелеев
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Богомолова Екатерина Кондратьева
Отец ребёнка: Коржавин Кондрат Пантелеев
Коржавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1789