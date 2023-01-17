Коржавина (Целищева) Мелания Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржавина (Целищева) Мелания Гурьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Анисия Кондратьева

Отец ребёнка: Коржавин Кондрат Пантелеев

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Васса Кондратьева

Отец ребёнка: Коржавин Кондрат Пантелеев

Рождение ребёнка
1756

Сын: Коржавин Василий Кондратьевич

Отец ребёнка: Коржавин Кондрат Пантелеев

Рождение ребёнка
1760

Сын: Коржавин Гаврил Кондратьевич

Отец ребёнка: Коржавин Кондрат Пантелеев

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Богомолова Екатерина Кондратьева

Отец ребёнка: Коржавин Кондрат Пантелеев

Коржавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коржавин Кондрат Пантелеев

Смерть
1789
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