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Коржавин Кондрат Пантелеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Коржавин Пантелей Малафеев

Мать: Коржавина Анна Деевна

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Анисия Кондратьева

Мать ребёнка: Коржавина Мелания Гурьевна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Васса Кондратьева

Мать ребёнка: Коржавина Мелания Гурьевна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Коржавин Василий Кондратьевич

Мать ребёнка: Коржавина Мелания Гурьевна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Коржавин Гаврил Кондратьевич

Мать ребёнка: Коржавина Мелания Гурьевна

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Богомолова Екатерина Кондратьева

Мать ребёнка: Коржавина Мелания Гурьевна

Коржавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коржавина Мелания Гурьевна

Место жительства
Неизвестно
Коржавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1786
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