Коржавин Кондрат Пантелеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Коржавин Пантелей Малафеев
Мать: Коржавина Анна Деевна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Анисия Кондратьева
Мать ребёнка: Коржавина Мелания Гурьевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Васса Кондратьева
Мать ребёнка: Коржавина Мелания Гурьевна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Коржавин Василий Кондратьевич
Мать ребёнка: Коржавина Мелания Гурьевна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Коржавин Гаврил Кондратьевич
Мать ребёнка: Коржавина Мелания Гурьевна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Богомолова Екатерина Кондратьева
Мать ребёнка: Коржавина Мелания Гурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1786