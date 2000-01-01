Коржавина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Отец ребёнка: Коржавин Пантелей Малафеев
Рождение ребёнка
1724
Отец ребёнка: Коржавин Пантелей Малафеев
Рождение ребёнка
1733
Сын: Коржавин Кондрат Пантелеев
Отец ребёнка: Коржавин Пантелей Малафеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763