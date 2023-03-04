Молкерова Матрона Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молкерова Матрона Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Коржавина Анна Деевна

Отец ребёнка: Молкеров Дей Романович

Лукошковская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1703

Сын: Молкеров Филип Деевич

Отец ребёнка: Молкеров Дей Романович

Лукошковская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Елена Деевна

Отец ребёнка: Молкеров Дей Романович

Лукошковская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молкеров Дей Романович

Место жительства
Неизвестно
Лукошковская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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