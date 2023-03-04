Молкерова Матрона Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Коржавина Анна Деевна
Отец ребёнка: Молкеров Дей Романович
Рождение ребёнка
1703
Отец ребёнка: Молкеров Дей Романович
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Елена Деевна
Отец ребёнка: Молкеров Дей Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710