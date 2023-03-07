Молкеров Дей Романович
Место рождения
Дата рождения1675
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Молкеров Роман Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Коржавина Анна Деевна
Мать ребёнка: Молкерова Матрона Тихоновна
Рождение ребёнка
1703
Мать ребёнка: Молкерова Матрона Тихоновна
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Елена Деевна
Мать ребёнка: Молкерова Матрона Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710