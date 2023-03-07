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Молкеров Дей Романович

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Место рождения

Лукошковская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1675

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Молкеров Роман Максимович

Мать: не указана

Лукошковская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1700

Дочь: Коржавина Анна Деевна

Мать ребёнка: Молкерова Матрона Тихоновна

Лукошковская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1703

Сын: Молкеров Филип Деевич

Мать ребёнка: Молкерова Матрона Тихоновна

Лукошковская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Елена Деевна

Мать ребёнка: Молкерова Матрона Тихоновна

Лукошковская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молкерова Матрона Тихоновна

Место жительства
Неизвестно
Лукошковская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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