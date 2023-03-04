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Молкеров Роман Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1650

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: Молкеров Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Молкеров Дей Романович

Мать ребёнка: не указана

Лукошковская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1677

Сын: Молкеров Минка Романович

Мать ребёнка: не указана

Лукошковская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1682

Сын: Молкеров Кондрат Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1688

Сын: Молкеров Тихон Романович

Мать ребёнка: не указана

Лукошковская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1693

Сын: Молкеров Иван Романович

Мать ребёнка: не указана

Лукошковская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Лукошковская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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