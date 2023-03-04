Молкеров Роман Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1650
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: Молкеров Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1675
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1677
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1682
Сын: Молкеров Кондрат Романович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1688
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1693
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710