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Молкеров Кондрат Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Молкеров Роман Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1701

Дочь: Ефросиния Кондратьевна

Мать ребёнка: Молкерова Агапья Антипиевна

Лукошковская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1706

Сын: Молкеров Александр Кондратьевич

Мать ребёнка: Молкерова Агапья Антипиевна

Лукошковская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1709

Сын: Молкеров Филип Кондратьевич

Мать ребёнка: Молкерова Агапья Антипиевна

Лукошковская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молкерова Агапья Антипиевна

Место жительства
Неизвестно
Лукошковская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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