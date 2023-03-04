Молкеров Кондрат Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Молкеров Роман Максимович
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Ефросиния Кондратьевна
Мать ребёнка: Молкерова Агапья Антипиевна
Рождение ребёнка
1706
Сын: Молкеров Александр Кондратьевич
Мать ребёнка: Молкерова Агапья Антипиевна
Рождение ребёнка
1709
Сын: Молкеров Филип Кондратьевич
Мать ребёнка: Молкерова Агапья Антипиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710