Молкерова Агапья Антипиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молкерова Агапья Антипиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1701

Дочь: Ефросиния Кондратьевна

Отец ребёнка: Молкеров Кондрат Романович

Лукошковская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1706

Сын: Молкеров Александр Кондратьевич

Отец ребёнка: Молкеров Кондрат Романович

Лукошковская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1709

Сын: Молкеров Филип Кондратьевич

Отец ребёнка: Молкеров Кондрат Романович

Лукошковская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молкеров Кондрат Романович

Место жительства
Неизвестно
Лукошковская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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