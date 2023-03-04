Молкерова Агапья Антипиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Ефросиния Кондратьевна
Отец ребёнка: Молкеров Кондрат Романович
Рождение ребёнка
1706
Сын: Молкеров Александр Кондратьевич
Отец ребёнка: Молкеров Кондрат Романович
Рождение ребёнка
1709
Сын: Молкеров Филип Кондратьевич
Отец ребёнка: Молкеров Кондрат Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710