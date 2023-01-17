Коржавин Пантелей Малафеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржавин Пантелей Малафеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1700 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Коржавин Петр Пантелеев

Мать ребёнка: Коржавина Анна

Рождение ребёнка
1724

Сын: Коржавин Семен Пантелеев

Мать ребёнка: Коржавина Анна

Рождение ребёнка
1733

Сын: Коржавин Кондрат Пантелеев

Мать ребёнка: Коржавина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коржавина Анна

Место жительства
Неизвестно
Коржавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763
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