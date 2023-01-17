Коржавин Пантелей Малафеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: Коржавина Анна
Рождение ребёнка
1724
Мать ребёнка: Коржавина Анна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Коржавин Кондрат Пантелеев
Мать ребёнка: Коржавина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коржавина Анна
Место жительства
Неизвестно
Коржавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763