Коржавина Гликерия Анофриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1700
Сын: Коржавин Пантелей Малафеев
Отец ребёнка: Коржавин Малах Васильевич
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Авдотия Малафеева
Отец ребёнка: Коржавин Малах Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710