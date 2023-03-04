Коржавина Гликерия Анофриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржавина Гликерия Анофриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Коржавин Пантелей Малафеев

Отец ребёнка: Коржавин Малах Васильевич

Коржавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1701

Дочь: Авдотия Малафеева

Отец ребёнка: Коржавин Малах Васильевич

Коржавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коржавин Малах Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Коржавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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