Коржавин Малах Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиПосле 1722
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Рождение ребёнка
1700
Сын: Коржавин Пантелей Малафеев
Мать ребёнка: Коржавина Гликерия Анофриева
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Авдотия Малафеева
Мать ребёнка: Коржавина Гликерия Анофриева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1722