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Коржавин Малах Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

После 1722

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Коржавин Василий Анкидинович

Мать: Коржавина Зиновия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1700

Сын: Коржавин Пантелей Малафеев

Мать ребёнка: Коржавина Гликерия Анофриева

Коржавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1701

Дочь: Авдотия Малафеева

Мать ребёнка: Коржавина Гликерия Анофриева

Коржавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коржавина Гликерия Анофриева

Место жительства
Неизвестно
Коржавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1722
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