Коржавина Зиновия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржавина Зиновия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1630

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1650

Сын: Коржавин Гурий Васильевич

Отец ребёнка: Коржавин Василий Анкидинович

Рождение ребёнка
1675

Сын: Коржавин Малах Васильевич

Отец ребёнка: Коржавин Василий Анкидинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коржавин Василий Анкидинович

Место жительства
Неизвестно
Коржавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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