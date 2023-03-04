Коржавина Зиновия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1630
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1650
Сын: Коржавин Гурий Васильевич
Отец ребёнка: Коржавин Василий Анкидинович
Рождение ребёнка
1675
Сын: Коржавин Малах Васильевич
Отец ребёнка: Коржавин Василий Анкидинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Коржавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710