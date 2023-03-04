Коржавин Василий Анкидинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржавин Василий Анкидинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1630

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630

Отец: Коржавин Онкудин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1650

Сын: Коржавин Гурий Васильевич

Мать ребёнка: Коржавина Зиновия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1675

Сын: Коржавин Малах Васильевич

Мать ребёнка: Коржавина Зиновия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коржавина Зиновия Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Коржавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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