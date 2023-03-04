Коржавин Василий Анкидинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1630
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630
Отец: Коржавин Онкудин
Рождение ребёнка
1650
Сын: Коржавин Гурий Васильевич
Мать ребёнка: Коржавина Зиновия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1675
Сын: Коржавин Малах Васильевич
Мать ребёнка: Коржавина Зиновия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Коржавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710