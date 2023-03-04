Коржавин Онкудин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржавин Онкудин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1660

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1630

Сын: Коржавин Василий Анкидинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение
До 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Коржавин Гурий Анкидинович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Коржавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678
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