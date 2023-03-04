Коржавин Онкудин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1660
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1630
Сын: Коржавин Василий Анкидинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение
До 1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Коржавин Гурий Анкидинович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Коржавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678