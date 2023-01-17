Коржавин Семен Пантелеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржавин Семен Пантелеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Коржавин Пантелей Малафеев

Мать: Коржавина Анна

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Дарья Семёнова

Мать ребёнка: Коржавина Ульяна Фёдорова

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Анастасия Семёнова

Мать ребёнка: Коржавина Ульяна Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коржавина Ульяна Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Коржавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763
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