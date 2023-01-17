Коржавин Семен Пантелеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Коржавин Пантелей Малафеев
Мать: Коржавина Анна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Дарья Семёнова
Мать ребёнка: Коржавина Ульяна Фёдорова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Анастасия Семёнова
Мать ребёнка: Коржавина Ульяна Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Коржавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763