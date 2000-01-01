Коржавина (Шалагинова) Ульяна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржавина (Шалагинова) Ульяна Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Дарья Семёнова

Отец ребёнка: Коржавин Семен Пантелеев

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Анастасия Семёнова

Отец ребёнка: Коржавин Семен Пантелеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коржавин Семен Пантелеев

Смерть
После 1763
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