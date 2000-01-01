Коржавина (Шалагинова) Ульяна Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Дарья Семёнова
Отец ребёнка: Коржавин Семен Пантелеев
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Анастасия Семёнова
Отец ребёнка: Коржавин Семен Пантелеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763