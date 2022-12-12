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Богомолов Харитон Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1803 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1803 ст.

Отец: Богомолов Иван Михайлович

Мать: Богомолова Екатерина Кондратьева

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Екатерина Харитоновна

Мать ребёнка: Богомолова Татьяна Фёдорова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Богомолов Харитонович

Мать ребёнка: Богомолова Татьяна Фёдорова

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Параскева Харитоновна

Мать ребёнка: Богомолова Татьяна Фёдорова

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Харитоновна

Мать ребёнка: Богомолова Татьяна Фёдорова

Рождение ребёнка
1840

Сын: Богомолов Архип Харитонович

Мать ребёнка: Богомолова Татьяна Фёдорова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Неонила Харитоновна

Мать ребёнка: Богомолова Татьяна Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Татьяна Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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