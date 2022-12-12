Богомолов Харитон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1803 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1803 ст.
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Екатерина Харитоновна
Мать ребёнка: Богомолова Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Богомолова Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Параскева Харитоновна
Мать ребёнка: Богомолова Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Харитоновна
Мать ребёнка: Богомолова Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Богомолов Архип Харитонович
Мать ребёнка: Богомолова Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Неонила Харитоновна
Мать ребёнка: Богомолова Татьяна Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858