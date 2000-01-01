Богомолова Татьяна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова Татьяна Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Екатерина Харитоновна

Отец ребёнка: Богомолов Харитон Иванович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Богомолов Харитонович

Отец ребёнка: Богомолов Харитон Иванович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Параскева Харитоновна

Отец ребёнка: Богомолов Харитон Иванович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Харитоновна

Отец ребёнка: Богомолов Харитон Иванович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Богомолов Архип Харитонович

Отец ребёнка: Богомолов Харитон Иванович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Неонила Харитоновна

Отец ребёнка: Богомолов Харитон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Харитон Иванович

Смерть
После 1858
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