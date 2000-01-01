Богомолова Татьяна Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Екатерина Харитоновна
Отец ребёнка: Богомолов Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Богомолов Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Параскева Харитоновна
Отец ребёнка: Богомолов Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Харитоновна
Отец ребёнка: Богомолов Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Богомолов Архип Харитонович
Отец ребёнка: Богомолов Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Неонила Харитоновна
Отец ребёнка: Богомолов Харитон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858