Ерёмин Пётр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Ерёмин Пётр Трофимович
Мать: Ерёмина Анна Данилова
Бракосочетание
30.01.1827 ст.
1827 г. МК с. Истобенское Николаевская церков (жених дер. Шишмаринской/невеста Троицкого прихода дер. Тихоновской Илариона Шевшина дочь/Василий Григорьевич Савинов, Лука Елизарович Вавилов, Марк Ерёми... Показать все
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Ерёмина Евфросинья Яковлева
Рождение ребёнка
05.05.1847 ст.
Мать ребёнка: Ерёмина Евфросинья Яковлева
Рождение ребёнка
30.11.1848 ст.
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: Ерёмина Евфросинья Яковлева
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Ерёмина Евфросинья Яковлева
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Ерёмина Евфросинья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858