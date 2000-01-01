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Ерёмин Пётр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Ерёмин Пётр Трофимович

Мать: Ерёмина Анна Данилова

Бракосочетание
30.01.1827 ст.

Жена: Ерёмина Евфимия Ларионова

1827 г. МК с. Истобенское Николаевская церков (жених дер. Шишмаринской/невеста Троицкого прихода дер. Тихоновской Илариона Шевшина дочь/Василий Григорьевич Савинов, Лука Елизарович Вавилов, Марк Ерёми... Показать все
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ерёмин Абрам Петрович

Мать ребёнка: Ерёмина Евфросинья Яковлева

Рождение ребёнка
05.05.1847 ст.

Сын: Ерёмин Николай Петрович

Мать ребёнка: Ерёмина Евфросинья Яковлева

Рождение ребёнка
30.11.1848 ст.

Дочь: Варвара Петровна

Мать ребёнка: Ерёмина Евфросинья Яковлева

Рождение ребёнка
1853

Сын: Ерёмин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Ерёмина Евфросинья Яковлева

Рождение ребёнка
1856

Сын: Ерёмин Софон Петрович

Мать ребёнка: Ерёмина Евфросинья Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерёмина Евфросинья Яковлева

Смерть
После 1858
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