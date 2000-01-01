Ерёмина Евфросинья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
05.05.1847 ст.
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
30.11.1848 ст.
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерёмин Пётр Петрович
Смерть
После 1858