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Ерёмина Евфросинья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ерёмин Абрам Петрович

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Петрович

Рождение ребёнка
05.05.1847 ст.

Сын: Ерёмин Николай Петрович

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Петрович

Рождение ребёнка
30.11.1848 ст.

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Ерёмин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Ерёмин Софон Петрович

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерёмин Пётр Петрович

Смерть
После 1858
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