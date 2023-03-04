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Ерёмин Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

После 1876

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Ерёмин Пётр Петрович

Мать: Ерёмина Евфросинья Яковлева

Бракосочетание
30.01.1876

Жена: Ерёмина Анастасия Трофимова

МК 1876-1879 Истобенск (свадьба) жених 23 года невеста Прихода Троицкой церкви поч. Борисовского крест. Трофима Прокопьева Тупицына дочь 20 лет поручители по женеху и невесте крест. Иван Яковлев Тупиц... Показать все
Рождение ребёнка
30.05.1877 ст.

Сын: Ерёмин Иоанн Алексеевич

Мать ребёнка: Ерёмина Анастасия Трофимова

Место жительства
Неизвестно
Шишмаринская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1876
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