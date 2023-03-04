Ерёмин Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиПосле 1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Ерёмин Пётр Петрович
Бракосочетание
30.01.1876
МК 1876-1879 Истобенск (свадьба) жених 23 года невеста Прихода Троицкой церкви поч. Борисовского крест. Трофима Прокопьева Тупицына дочь 20 лет поручители по женеху и невесте крест. Иван Яковлев Тупиц... Показать все
Рождение ребёнка
30.05.1877 ст.
Мать ребёнка: Ерёмина Анастасия Трофимова
Место жительства
Неизвестно
Шишмаринская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1876