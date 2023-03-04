Ерёмина (Тупицына) Анастасия Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина (Тупицына) Анастасия Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

После 1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1876

Муж: Ерёмин Алексей Петрович

МК 1876-1879 Истобенск (свадьба) жених 23 года невеста Прихода Троицкой церкви поч. Борисовского крест. Трофима Прокопьева Тупицына дочь 20 лет поручители по женеху и невесте крест. Иван Яковлев Тупиц... Показать все
Смерть
После 1876
Рождение ребёнка
30.05.1877 ст.

Сын: Ерёмин Иоанн Алексеевич

Отец ребёнка: Ерёмин Алексей Петрович

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