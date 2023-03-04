Ерёмина (Тупицына) Анастасия Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиПосле 1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
30.01.1876
МК 1876-1879 Истобенск (свадьба) жених 23 года невеста Прихода Троицкой церкви поч. Борисовского крест. Трофима Прокопьева Тупицына дочь 20 лет поручители по женеху и невесте крест. Иван Яковлев Тупиц... Показать все
Смерть
После 1876
Рождение ребёнка
30.05.1877 ст.
Отец ребёнка: Ерёмин Алексей Петрович