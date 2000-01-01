Ерёмина (Шевнина) Евфимия Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1827 ст.
Муж: Ерёмин Пётр Петрович
1827 г. МК с. Истобенское Николаевская церков (жених дер. Шишмаринской/невеста Троицкого прихода дер. Тихоновской Илариона Шевшина дочь/Василий Григорьевич Савинов, Лука Елизарович Вавилов, Марк Ерёми... Показать все
Смерть
После 1834