Ерёмина (Шевнина) Евфимия Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина (Шевнина) Евфимия Ларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1827 ст.

Муж: Ерёмин Пётр Петрович

1827 г. МК с. Истобенское Николаевская церков (жених дер. Шишмаринской/невеста Троицкого прихода дер. Тихоновской Илариона Шевшина дочь/Василий Григорьевич Савинов, Лука Елизарович Вавилов, Марк Ерёми... Показать все
Смерть
После 1834
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