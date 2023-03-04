Ерёмин Степан Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Ерёмин Пётр Трофимович
Мать: Ерёмина Анна Данилова
Рождение ребёнка
19.05.1846 ст.
Сын: Ерёмин Алексей Степанович
Мать ребёнка: Ерёмина Ирина Анкидинова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Ерёмина Ирина Анкидинова
Рождение ребёнка
07.11.1847 ст.
Мать ребёнка: Ерёмина Ирина Анкидинова
Рождение ребёнка
06.03.1850 ст.
Дочь: Дарья Степановна
Мать ребёнка: Ерёмина Ирина Анкидинова
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Ерёмина Наталья Петрова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ерёмин Алексей Степанович
Мать ребёнка: Ерёмина Наталья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерёмина Ирина Анкидинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерёмина Наталья Петрова
Смерть
После 1858