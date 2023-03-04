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Ерёмин Степан Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Ерёмин Пётр Трофимович

Мать: Ерёмина Анна Данилова

Рождение ребёнка
19.05.1846 ст.

Сын: Ерёмин Алексей Степанович

Мать ребёнка: Ерёмина Ирина Анкидинова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Ерёмина Ирина Анкидинова

Рождение ребёнка
07.11.1847 ст.

Сын: Ерёмин Михаил Степанович

Мать ребёнка: Ерёмина Ирина Анкидинова

Рождение ребёнка
06.03.1850 ст.

Дочь: Дарья Степановна

Мать ребёнка: Ерёмина Ирина Анкидинова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Ерёмин Яков Степанович

Мать ребёнка: Ерёмина Наталья Петрова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Ерёмин Алексей Степанович

Мать ребёнка: Ерёмина Наталья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерёмина Ирина Анкидинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерёмина Наталья Петрова

Смерть
После 1858
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