Ерёмина Ирина Анкидинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1846 ст.
Сын: Ерёмин Алексей Степанович
Отец ребёнка: Ерёмин Степан Петрович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Ерёмин Степан Петрович
Рождение ребёнка
07.11.1847 ст.
Отец ребёнка: Ерёмин Степан Петрович
Рождение ребёнка
06.03.1850 ст.
Дочь: Дарья Степановна
Отец ребёнка: Ерёмин Степан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850