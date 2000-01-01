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Ерёмина Ирина Анкидинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1846 ст.

Сын: Ерёмин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Ерёмин Степан Петрович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Ерёмин Степан Петрович

Рождение ребёнка
07.11.1847 ст.

Сын: Ерёмин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Ерёмин Степан Петрович

Рождение ребёнка
06.03.1850 ст.

Дочь: Дарья Степановна

Отец ребёнка: Ерёмин Степан Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерёмин Степан Петрович

Смерть
После 1850
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