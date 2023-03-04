Ерёмин Семён Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Ерёмин Пётр Трофимович
Мать: Ерёмина Анна Данилова
Бракосочетание
04.11.1834 ст.
1834 г. МК с. Истобенское Николаевская церков (жених дер. Шишмаринской, холост/невеста Спасоталицкого прихода сельскогожителя умершего Ивана Андреева Вылягжанинова/крест. Марко, Пётр, Стефан Петровы Е... Показать все
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Параскева Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1844
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Васса Семёновна
Мать ребёнка: не указана