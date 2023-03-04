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Ерёмин Семён Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Ерёмин Пётр Трофимович

Мать: Ерёмина Анна Данилова

Бракосочетание
04.11.1834 ст.

Жена: Ерёмина Параскева Иванова

1834 г. МК с. Истобенское Николаевская церков (жених дер. Шишмаринской, холост/невеста Спасоталицкого прихода сельскогожителя умершего Ивана Андреева Вылягжанинова/крест. Марко, Пётр, Стефан Петровы Е... Показать все
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Параскева Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1844
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Васса Семёновна

Мать ребёнка: не указана

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