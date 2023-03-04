Ерёмина (Вылегжанина) Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина (Вылегжанина) Параскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1834 ст.

Муж: Ерёмин Семён Петрович

1834 г. МК с. Истобенское Николаевская церков (жених дер. Шишмаринской, холост/невеста Спасоталицкого прихода сельскогожителя умершего Ивана Андреева Вылягжанинова/крест. Марко, Пётр, Стефан Петровы Е... Показать все
Смерть
После 1834
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