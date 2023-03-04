Ерёмина (Вылегжанина) Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.11.1834 ст.
1834 г. МК с. Истобенское Николаевская церков (жених дер. Шишмаринской, холост/невеста Спасоталицкого прихода сельскогожителя умершего Ивана Андреева Вылягжанинова/крест. Марко, Пётр, Стефан Петровы Е... Показать все
Смерть
После 1834