Воробьёва (Губернаторова) Анастасия Поликарповна
Место рождения
Дата рождения17.12.1904
Дата смерти10.03.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1904
Рождение ребёнка
12.04.1928
Сын: Воробьёв Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Воробьёв Дмитрий Каллистратович
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
19.03.1931
Дочь: Шаронова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Воробьёв Дмитрий Каллистратович
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
23.02.1933
Дочь: Филиппова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Воробьёв Дмитрий Каллистратович
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
29.11.1938
Сын: Воробьёв Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Воробьёв Дмитрий Каллистратович
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
20.07.1943
Отец ребёнка: Воробьёв Дмитрий Каллистратович
деревня Хвостово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1975