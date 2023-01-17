Воробьёва (Губернаторова) Анастасия Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Губернаторова) Анастасия Поликарповна

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Место рождения

Зюзино, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.12.1904

Дата смерти

10.03.1975

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1904

Отец: Губернаторов Поликарп Тихонович

Мать: Губернаторова Неонила Федоровна

Зюзино, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.04.1928

Сын: Воробьёв Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Воробьёв Дмитрий Каллистратович

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
19.03.1931

Дочь: Шаронова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Воробьёв Дмитрий Каллистратович

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
23.02.1933

Дочь: Филиппова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Воробьёв Дмитрий Каллистратович

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
29.11.1938

Сын: Воробьёв Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Воробьёв Дмитрий Каллистратович

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
20.07.1943

Сын: Воробьёв Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Воробьёв Дмитрий Каллистратович

деревня Хвостово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Дмитрий Каллистратович

Смерть
10.03.1975
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