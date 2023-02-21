Воробьёв Дмитрий Каллистратович
Место рождениядеревня Хвостово
Дата рождения26.10.1906
Дата смерти?.01.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1906
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
12.04.1928
Сын: Воробьёв Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Воробьёва Анастасия Поликарповна
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
19.03.1931
Дочь: Шаронова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Воробьёва Анастасия Поликарповна
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
23.02.1933
Дочь: Филиппова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Воробьёва Анастасия Поликарповна
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
29.11.1938
Сын: Воробьёв Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Воробьёва Анастасия Поликарповна
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
20.07.1943
Мать ребёнка: Воробьёва Анастасия Поликарповна
деревня Хвостово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1946
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)