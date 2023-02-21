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Воробьёв Дмитрий Каллистратович

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Место рождения

деревня Хвостово

Дата рождения

26.10.1906

Дата смерти

?.01.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1906

Отец: Воробьёв Каллистрат Сергеевич

Мать: Воробьёва Елисавета Флегонтовна

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
12.04.1928

Сын: Воробьёв Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Воробьёва Анастасия Поликарповна

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
19.03.1931

Дочь: Шаронова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Воробьёва Анастасия Поликарповна

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
23.02.1933

Дочь: Филиппова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Воробьёва Анастасия Поликарповна

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
29.11.1938

Сын: Воробьёв Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Воробьёва Анастасия Поликарповна

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
20.07.1943

Сын: Воробьёв Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Воробьёва Анастасия Поликарповна

деревня Хвостово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Анастасия Поликарповна

Смерть
?.01.1946
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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