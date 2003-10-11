Филиппова (Воробьёва) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Воробьёва) Анна Дмитриевна

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Место рождения

деревня Хвостово

Дата рождения

23.02.1933

Дата смерти

11.10.2003

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1933

Отец: Воробьёв Дмитрий Каллистратович

Мать: Воробьёва Анастасия Поликарповна

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
07.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Геннадий Федорович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Геннадий Федорович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Геннадий Федорович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Геннадий Федорович

Смерть
11.10.2003
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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