Воробьёв Илья Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Илья Дмитриевич

Место рождения

деревня Хвостово

Дата рождения

20.07.1943

Дата смерти

03.06.2003

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1943

Отец: Воробьёв Дмитрий Каллистратович

Мать: Воробьёва Анастасия Поликарповна

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
18.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.06.2003
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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