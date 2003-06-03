Воробьёв Илья Дмитриевич
Место рождениядеревня Хвостово
Дата рождения20.07.1943
Дата смерти03.06.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1943
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
18.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.06.2003