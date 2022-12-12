Губернаторов Поликарп Тихонович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Бобров Тихон Феодорович
Мать: Анна Павловна
Бракосочетание
03.02.1895
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Титова Екатерина Поликарповна
Мать ребёнка: Губернаторова Неонила Федоровна
Рождение ребёнка
17.12.1904
Дочь: Воробьёва Анастасия Поликарповна
Мать ребёнка: Губернаторова Неонила Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Евстафьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губернаторов Федор Поликарпович
Мать ребёнка: Губернаторова Неонила Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филянин Алексей Поликарпович
Мать ребёнка: Губернаторова Неонила Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Поликарповна
Мать ребёнка: Губернаторова Неонила Федоровна
Смерть
Неизвестно