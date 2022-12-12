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Губернаторов Поликарп Тихонович

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Место рождения

Зюзино, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Бобров Тихон Феодорович

Мать: Анна Павловна

Зюзино, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.02.1895

Жена: Губернаторова Неонила Федоровна

Зюзино, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Титова Екатерина Поликарповна

Мать ребёнка: Губернаторова Неонила Федоровна

Рождение ребёнка
17.12.1904

Дочь: Воробьёва Анастасия Поликарповна

Мать ребёнка: Губернаторова Неонила Федоровна

Зюзино, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Евстафьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губернаторов Федор Поликарпович

Мать ребёнка: Губернаторова Неонила Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филянин Алексей Поликарпович

Мать ребёнка: Губернаторова Неонила Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Поликарповна

Мать ребёнка: Губернаторова Неонила Федоровна

Смерть
Неизвестно
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