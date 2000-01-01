Воробьёв Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Василий Дмитриевич

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Место рождения

деревня Хвостово

Дата рождения

12.04.1928

Дата смерти

30.01.1965

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1928

Отец: Воробьёв Дмитрий Каллистратович

Мать: Воробьёва Анастасия Поликарповна

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
07.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна

Рождение ребёнка
23.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Татьяна

Смерть
30.01.1965
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