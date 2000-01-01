Воробьёв Василий Дмитриевич
Место рождениядеревня Хвостово
Дата рождения12.04.1928
Дата смерти30.01.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1928
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
07.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна
Рождение ребёнка
23.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьёва Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьёва Татьяна
Смерть
30.01.1965