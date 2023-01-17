Шаронова (Воробьёва) Мария Дмитриевна
Место рождениядеревня Хвостово
Дата рождения19.03.1931
Дата смерти14.02.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1931
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
03.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаронов Александр
Рождение ребёнка
03.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаронов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаронов Александр
Смерть
14.02.1993