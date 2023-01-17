Шаронова (Воробьёва) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаронова (Воробьёва) Мария Дмитриевна

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Место рождения

деревня Хвостово

Дата рождения

19.03.1931

Дата смерти

14.02.1993

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1931

Отец: Воробьёв Дмитрий Каллистратович

Мать: Воробьёва Анастасия Поликарповна

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
03.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаронов Александр

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаронов Александр

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаронов Александр

Смерть
14.02.1993
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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