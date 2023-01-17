Губернаторова Неонила Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубернаторова Неонила Федоровна

Губернаторова Неонила Федоровна

avatar

Место рождения

Александровка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Федор Феодотович

Мать: Агния Савельевна

Александровка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.02.1895

Муж: Губернаторов Поликарп Тихонович

Зюзино, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Титова Екатерина Поликарповна

Отец ребёнка: Губернаторов Поликарп Тихонович

Рождение ребёнка
17.12.1904

Дочь: Воробьёва Анастасия Поликарповна

Отец ребёнка: Губернаторов Поликарп Тихонович

Зюзино, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губернаторов Федор Поликарпович

Отец ребёнка: Губернаторов Поликарп Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филянин Алексей Поликарпович

Отец ребёнка: Губернаторов Поликарп Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Поликарповна

Отец ребёнка: Губернаторов Поликарп Тихонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close