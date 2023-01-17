Губернаторова Неонила Федоровна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Федор Феодотович
Мать: Агния Савельевна
Бракосочетание
03.02.1895
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Титова Екатерина Поликарповна
Отец ребёнка: Губернаторов Поликарп Тихонович
Рождение ребёнка
17.12.1904
Дочь: Воробьёва Анастасия Поликарповна
Отец ребёнка: Губернаторов Поликарп Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губернаторов Федор Поликарпович
Отец ребёнка: Губернаторов Поликарп Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филянин Алексей Поликарпович
Отец ребёнка: Губернаторов Поликарп Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Поликарповна
Отец ребёнка: Губернаторов Поликарп Тихонович
Смерть
Неизвестно