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Дмитриевский Афанасий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

09.11.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Дмитриевский Пётр Егорович

Мать: Дмитриевская Парасковья Афанасьевна

Рождение ребёнка
11.03.1856

Сын: Дмитриевский Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Дмитриевская Елена Фёдоровна

Дурновская, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
1857

Сын: Дмитриевский Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Дмитриевская Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
11.03.1859

Сын: Дмитриевский Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Дмитриевская Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Воробьёва Клавдия Афанасьевна

Мать ребёнка: Дмитриевская Елена Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриевская Елена Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик, впосл. диакон
Место жительства
Неизвестно
село Богданова, Белеевский уезд, Тульская область, Российская Федерация
Смерть
09.11.1912
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