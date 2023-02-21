Дмитриевский Афанасий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти09.11.1912
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Рождение ребёнка
11.03.1856
Сын: Дмитриевский Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Дмитриевская Елена Фёдоровна
Дурновская, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
1857
Сын: Дмитриевский Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Дмитриевская Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.03.1859
Сын: Дмитриевский Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Дмитриевская Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Воробьёва Клавдия Афанасьевна
Мать ребёнка: Дмитриевская Елена Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик, впосл. диакон
Место жительства
Неизвестно
село Богданова, Белеевский уезд, Тульская область, Российская Федерация
Смерть
09.11.1912