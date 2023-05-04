станица Дурновская, станица Дурновская, Астраханский уезд, Астраханская губерния (на 1913) — Familio

Дурновская

Астраханский уезд, Астраханская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Астраханской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Астраханский уезд
12Дурновская, ст. казач.на пр. б. Волги.24¼1865239237Церк. прав. 1. Училище 1. Почт. станция.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Астраханская губерния, Астраханский уезд, Дурновская волость
станица Дурновская
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