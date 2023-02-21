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Дмитриевский Василий Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1859

Дата смерти

24.01.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1859

Отец: Дмитриевский Афанасий Петрович

Мать: Дмитриевская Елена Фёдоровна

Рождение ребёнка
?.07.1887

Дочь: Дмитриевская Елена Васильевна

Мать ребёнка: Дмитриевская Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Дмитриевский Борис Васильевич

Мать ребёнка: Дмитриевская Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
22.03.1892

Дочь: Георгиевская Мария Васильевна

Мать ребёнка: Дмитриевская Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
25.05.1893

Сын: Дмитриевский Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Дмитриевская Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
11.04.1895 ст.

Сын: Дмитриевский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Дмитриевская Агриппина Андреевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.05.1900

Сын: Дмитриевский Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Дмитриевская Агриппина Андреевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
31.10.1901

Дочь: Таптыкова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Дмитриевская Агриппина Андреевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.02.1903

Сын: Дмитриевский Кирилл Васильевич

Мать ребёнка: Дмитриевская Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
13.05.1907 ст.

Сын: Дмитриевский Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Дмитриевская Агриппина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриевская Агриппина Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Диакон
Место жительства
Неизвестно
Астраханская область, Российская Федерация
Смерть
24.01.1918
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