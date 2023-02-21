Дмитриевский Василий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1859
Дата смерти24.01.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1859
Рождение ребёнка
?.07.1887
Дочь: Дмитриевская Елена Васильевна
Мать ребёнка: Дмитриевская Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Дмитриевский Борис Васильевич
Мать ребёнка: Дмитриевская Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
22.03.1892
Дочь: Георгиевская Мария Васильевна
Мать ребёнка: Дмитриевская Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
25.05.1893
Сын: Дмитриевский Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Дмитриевская Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
11.04.1895 ст.
Сын: Дмитриевский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Дмитриевская Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
07.05.1900
Сын: Дмитриевский Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Дмитриевская Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
31.10.1901
Дочь: Таптыкова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Дмитриевская Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
07.02.1903
Сын: Дмитриевский Кирилл Васильевич
Мать ребёнка: Дмитриевская Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
13.05.1907 ст.
Сын: Дмитриевский Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Дмитриевская Агриппина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Диакон
Место жительства
Неизвестно
Астраханская область, Российская Федерация
Смерть
24.01.1918