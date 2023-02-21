Дмитриевский Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1893
Дата смерти30.11.1927
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1893
Рождение ребёнка
Около ?.12.1917
Рождение ребёнка
После 1919
Рождение ребёнка
До 1923
Рождение ребёнка
26.01.1924
Сын: Дмитриевский Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Дмитриевская Серафима Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель, заведующий школой, счетовод.
Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
30.11.1927
из письма Григория Мартыновича Таптыкова Алексею Афанасьевичу Дмитриевскому 29 декабря 1927 "Ваш племянник Дмитрий Васильевия, как Вам известно, недавно скончался, так и не примирившись с Богом."