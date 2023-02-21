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Дмитриевский Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1893

Дата смерти

30.11.1927

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1893

Отец: Дмитриевский Василий Афанасьевич

Мать: Дмитриевская Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
Около ?.12.1917

Сын: Дмитриевский Дмитриевич

Мать ребёнка: Дмитриевская Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
После 1919

Сын: Дмитриевский Дмитриевич

Мать ребёнка: Дмитриевская Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
До 1923

Сын: Дмитриевский Дмитриевич

Мать ребёнка: Дмитриевская Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
26.01.1924

Сын: Дмитриевский Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Дмитриевская Серафима Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриевская Серафима Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель, заведующий школой, счетовод.
Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
30.11.1927
из письма Григория Мартыновича Таптыкова Алексею Афанасьевичу Дмитриевскому 29 декабря 1927 "Ваш племянник Дмитрий Васильевия, как Вам известно, недавно скончался, так и не примирившись с Богом."
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