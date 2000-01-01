Дмитриевский Кирилл Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1903
Дата смерти?.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1903
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Место жительства
Неизвестно
Владикавказ (Дзауджикау), Республика Северная Осетия — Алания, Российская Федерация
Смерть
?.05.1942