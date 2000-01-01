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Дмитриевский Кирилл Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1903

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1903

Отец: Дмитриевский Василий Афанасьевич

Мать: Дмитриевская Агриппина Андреевна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Место жительства
Неизвестно
Владикавказ (Дзауджикау), Республика Северная Осетия — Алания, Российская Федерация
Смерть
?.05.1942
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